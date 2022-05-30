Türkiye'nin ilk karantina hastanesinde yoğun bakımlar kapatıldı
Sağlık Bakanı Koca; "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." dedi.
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." bilgisini paylaştı
Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiyenin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları ARTIK İHTİYAÇ KALMADIĞI İÇİN KAPATILDI. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin Koronavirüs hastası tedavi edilmişti.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2022