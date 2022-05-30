Motosiklet üzerindeki motosikletli ile ölüme meydan okudular
Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 16:29
Olay, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi. Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız