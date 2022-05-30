Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara çeşitli tedbirler alınıyor. Bu modellerden birini de Çevre Bakanı Murat Kurum paylaştı.

HAZİNE ARAZİLERİ DÜŞÜK MALİYETLE VATANDAŞA SATILACAK



Yeni modele göre konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

BİRKAÇ VATANDAŞ BİR ARAYA GELİP 3-4 KATLI BİNA YAPABİLECEK



Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

ARSA SATIŞINA AĞUSTOS AYINDA BAŞLANACAK



Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.