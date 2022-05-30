Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Bandırma Edincik Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden müzik öğretmeni Alper U.'dan (48) bir süredir haber alamayan yakınları ve komşuları evinden kokular gelmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarma ekipleri Edincik Mahallesi Şehitler Caddesi TOKİ konutlarında ikamet eden şahsın evine giderek kontrol ettiler.

Kapının çalınması ile açılmayan kapı sonrası Bandırma itfaiye ekipleri tarafından çelik kapının kırılması ile daireye girildi. Eve giren ekipler Alper U.'nun (48) cansız bedeni ile karşılaştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.