Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Mayıs 2022 18:36
Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.
Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.
Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız