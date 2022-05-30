MSB, Gölcük Tersanesi Komutanlığına 10 engelli işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 10 engelli işçi alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 20:11
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 engelli işçi alımı için başvuracak adayların başvurularını bugünden itibaren 3 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekecek.
Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere engelli işçi alımına ilişkin detaylı bilgi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız