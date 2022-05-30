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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mayıs 2022 21:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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