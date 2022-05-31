31 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
31 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katılacak. Şentop, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(TBMM/15.30/17.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/13.30)
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak.
(Yozgat/11.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'ndaki Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Galeri Z Sanat Galerisi'ndeki Kale'de Sanat Resim Sergisi'ni, Güneş Sanat Galerisi'ndeki Circle of The Loop Dijital Enstalasyon'u ziyaret edecek, CSO Ada Ankara'da El Sistema's Fusion Ensemble Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/12.00/13.00/16.00/20.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
4- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
(10.45/12.45)
- TBMM Genel Kurulunda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
(15.00)
- TBMM KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları incelenecek.
(14.30/16.00/17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan İş Forumu akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/20.45)
2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesi Ankara'da başlayacak. İlk maçta Tayland ile Bulgaristan karşılaşacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında galibiyet arayacak.
(Ankara/15.30/18.30)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30)
4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları başlayacak.
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