Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür

Hükümetin fahiş kira artışlarını önlemek, arsa ve konutta arz açığını kapatmak amacıyla hazine arazilerini vatandaşa tahsis etmek için düğmeye basması, hem vatandaşı hem inşaat sektörünü umutlandırdı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu, müjdesi verilen projeyi çok kritik ve önemli bir adım olarak niteledi. Kalyoncu "Bir konut projesinin maliyetinin yüzde 50'sini arsa oluşturuyor. Son günlerde sıklıkla karşımıza inşaat maliyetlerindeki artış konusu çıkıyor ama bu artış sektör için, arsa maliyetleri kadar yer tutmuyor. Bundan dolayı devlete ait, merkezi konumda bulunan, imar ve altyapı problemi olmayan arsaların bu amaç için kullanılması çok önemli bir kazanım olacak" dedi.

MALİYET DÜŞECEK

Bu tarz arsaların sisteme dahil olmasının, yatırımcının proje maliyetini yarıya düşüreceğini söyleyen Kalyoncu "Burada, düşüşün direkt son kullanıcıya yansıyacak şekilde fiyatın regüle edilmesini kritik buluyoruz. Arsa sahibinin kamu olması ve geliştiricilerin arsa maliyeti olmadan proje sürecine başlaması yönünde bir çerçeve çizilmesine sıcak bakıyoruz. Alternatif modellerin de geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte kamu özel iş birliği ile 20-30 yıl süreli 'Kullanım hakkı devri modeli' de başarılı olabilir. Bu noktadan sonra yükü devletin üzerinde bırakmadan; finans kuruluşları, özel sektör hatta sermaye piyasası kanalı ile gerekli fonlamaların da katkısı ile sorunu en kısa zamanda çözeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

DEVLET-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da "Yüksek konut fiyatları, sektörümüzü stagflasyon ortamına itti. Çıkış için devlet ve özel sektör işbirliğinin olması gerekir. Konuya bakanlığın el atmasını olumlu karşılıyoruz ve önümüzdeki günlerde bir sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Sektör olarak biz de fiyat istikrarının sağlanması, erişilebilir fiyatlardan konut alımına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Bunları kapsamlı hazırlayıp, sunacağız. Zira mevcut sorunun altından tek başımıza kalkmamız mümkün değil. Makul fiyatlar için şehirlerdeki nüfus dağılımının uygun seviyeye gelmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Türkiye'deki üç büyük şehrimizin nüfusunun, toplam nüfusun yüzde 30'unu teşkil etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

FİYATTA DENGE SAĞLAR

Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam da altyapılı arsa satışının daha önce de birkaç defa denendiğini ancak hayata geçirilemediğini söyledi. Akçam "Amacına uygun şekilde hayata geçirilirse çok güzel bir sistem. Fiyatları indirmez ama bir denge sağlar. Sıkışık ortama biraz nefes aldırır" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ