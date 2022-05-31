Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Ş.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.