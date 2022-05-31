4 Kurum toplamda 143 personel almak için ilana çıktı
Tarsus Belediyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Tarsus Belediyesi 100 İşçi Alacak
Tarsus Belediyesi 100 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
Tarsus Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 haziran 2022
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 haziran 2022
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 haziran 2022
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