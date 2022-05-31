38 ilde dev 'Miras' operasyonu! 143 şüpheli tespit edildi

Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen "Miras" operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.

Tarihi eser varlıklarını Türkiye'den Avrupa'ya kaçıranlara yönelik düzenlenen "Anadolu" operasyonunun ardından "Miras" operasyonuyla da kaçakçılara geçit verilmedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik son yılların en büyük operasyonuna imza attı.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu 1 yıl boyunca takip edildi. Bu takibin sonucunda KOM ekiplerince bugün sabah saatlerinde 38 ilde 143 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Miras adı verilen operasyonun düğmesine basıldı.

DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR

KOM ekiplerince yapılan titiz takip sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığı da ortaya çıkarıldı.

Suç grubunun Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde; köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan "kaçak kazıcı" olarak adlandırılan şahısları yasadışı kazı yapmaya teşvik ettiği, belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkarttığı tarihi eserleri söz konusu suç grubu adına "toplayıcı" olarak nitelendirilen şahıslarca toplandığı ve bu suç grubunun lideri konumunda olan "pazarlamacı" diye tabir edilen şahıs tarafından yurtdışındaki müzayede evlerinde "kuryeler" vasıtasıyla gönderilerek satıldığı tespit edildi. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şahıslara paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.