KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Bilindiği üzere, 2022 yılı için belirlenen Merkezi Yerleştirme Takvimine göre birinci dönem memur kontenjanlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilme son tarihinin 27 Mayıs 2022 olarak ilan edildiğini sizlerle paylaşmıştık.

24 Mayıs 2022 tarihli "İkinci Dağılım Yapılmazsa Merkezi Alımda Çok Az Kadro İlan Edilecek" başlıklı yazımızda ise, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmaması halinde KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edileceğine dikkat çekmiştik.

Ne yazık ki, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü her yıl olağan şekilde Mayıs ayı içerisinde yapılan serbest memur atama izinlerinin dağılımını yapmamıştır.

Hal böyle olunca, hem kurumlar arası nakil yoluyla geçiş yapmak isteyen adaylar mağdur olmuş, hem de merkezi alıma bildirilen kadro sayısı oldukça sınırlı sayıda olmuştur.

Bu durumda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından ikinci atama izinlerinin dağılımıyla birlikte merkezi yerleştirme takviminin güncellenerek kurumların kadro bildirim tarihi süresinin uzatılmasında fayda olacaktır.