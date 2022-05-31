Canan Kaftancıoğlu, bugün hapse girecek!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın onadığı 4 yıl 11 aylık hapis cezasının infazı için bugün 11.30'da İstanbul Adliyesi'ne giderek infaz başvurusu yapacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mayıs 2022 11:10
Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün 11.30'da İstanbul Adliyesi'ne giderek infaz başvurusu yapacak. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 11.30'da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gidecektir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız