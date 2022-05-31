95 yılın en sıcak günü: İstanbul'da Pazar günü Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: İstanbul'da Pazar günü Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Sponsorlu İçerik
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. gözaltına alındı
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. gözaltına alındı
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
RTÜK'ten 4 kanala idari para cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın onadığı 4 yıl 11 aylık hapis cezasının infazı için İstanbul Adliyesi'ne giderek infaz başvurusunu yaptı. Tutuklanan Kaftancıoğlu'nun Bakırköy Cezaevi aksine Silivri'ye götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 12:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.

Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için geldiği adliyeden Silivri cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kaftancıoğlu'nun denetimli serbestlik kapsamında yeniden serbest bırakılması bekleniyor.

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yargıtayın onama kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

Cezaların bir kısmı bozulmuştu

Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.

Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Konya'da karısını öldüren emekli öğretmene 15 yıl hapis cezası
Konya'da karısını öldüren emekli öğretmene 15 yıl hapis cezası
Erdoğan'a 'helva' göndermesi yapan şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi
Erdoğan'a 'helva' göndermesi yapan şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi
Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti
CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
%0 faizli 5.000TL nakit avans

%0 faizli 5.000TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-avansta-0faizli-5000tl_adv1954
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri