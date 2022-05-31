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Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı

"O, talimat vermeseydi ve irade göstermeseydi tütün sektörü bırakın kanunu, bize nefes dahi aldırmazdı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimiz, ülkemiz ve ülkemizin geleceği adına minnet duygularımızı ifade etmek lazım"- "Sayın Cumhurbaşkanımız her yerde sigarayla mücadele ediyor. 'Mücadele etti' desinler diye değil, insanların sağlığını düşündüğü ve insanları sevdiği için yapıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 11:15
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Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı

- Dumansız hava sahası uygulamasının mimarlarından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadelesine ilişkin, "O, talimat vermeseydi ve irade göstermeseydi tütün sektörü bırakın kanunu, bize nefes dahi aldırmazdı." dedi.

Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün tütünün zararlarına dikkati çekmek için 1988 yılında 31 Mayıs'ı Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan ettiğini belirtti.

Tütünün tarih boyunca insanoğluna tüm olumsuzluklardan daha fazla zarar verdiğini vurgulayan Erdöl, şunları söyledi:

"Tütün insanoğlunun gördüğü en büyük kitle imha silahıdır. Bir sigarada 7 bin civarında zehirli madde var. Bunların büyük bölümü kansere yol açan nitelikte. Tütün, insanlığa Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları ile veba, kolera ve Kovid-19 salgınlarından daha fazla zarar verdi. Bizim iki yılda Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz insanların iki katını tütün sadece bir yılda alıp götürüyor. Böyle tehlikeli bir maddeden bahsediyoruz."

- "Şu anda o başarılı ivmede değiliz"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2008 yılında sigaraya karşı önemli bir mücadele başlattığını anımsatan Erdöl, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, 2002-2008 yıllarında altı yıllık hazırlık çalışmasının ardından Dumansız Hava Sahası'nı sağlayan kanunu 2008'de çıkarttık. Bu kanunla 2012 yılına kadar çok ciddi mesafeler aldık. Yüzde 32 olan tütün kullanma oranları yüzde 27'lere kadar düştü. Hatta Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği altı önemli kriterin altısını karşılayan ilk ülke olan Türkiye ödüllendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki gayretleri ve iradesi oldukça önemli. Bakanlıklarımız, siyasetçiler ve bürokratlar bu işe dört elle sarıldılar ve büyük bir başarı elde edildi. Ama 2012'den sonra işler değişti. Şu anda o başarılı ivmede değiliz. Sigara içme oranında yüzde 32 ve üzerindeyiz. Sigara içenlerin oranın eski düzeyde olduğunu varsaysak bile tehlikeli olan şu ki sigara içenler arasında kadın ve çocukların oranı arttı. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar bizi için daha çetin yıllar olacak. Kadın ve çocukların sigara içme oranlarının artması tehlikeyi katbekat artıracak."

Erdöl, sigarayla mücadelede 2008 yılındaki kararlılık ve iradenin tekrar yakalanması gerektiğini ifade etti.

- Helikopterde sigara bıraktırma çabası

Tütünle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının her zaman minnetle yad etmek gerektiğini dile getiren Erdöl, "O talimat vermeseydi ve irade göstermeseydi tütün sektörü bırakın kanunu, bize nefes dahi aldırmazdı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimiz adına, ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına minnet duygularımızı ifade etmek lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara içen gençleri gördüğünde çok üzüldüğünü, gençlerin elinden hemen paketini aldığını ve paketin üzerine günün tarihiyle birlikte "bıraktım" diye yazdırıp imzalattığını aktaran Erdöl, Erdoğan ile şu anısını anlattı:

"İstanbul'da Üçüncü Köprü'nün (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) temelleri atılmış, Sayın Cumhurbaşkanı helikopterden köprüyü inceliyor. O zamanın genel müdürü köprüyle ilgili kendisine bilgi arz ediyor. Ben de yanlarındayım. Genel müdür haritayı önüne açıp beyefendiye yaklaşınca, Sayın Cumhurbaşkanımız onun sigara koktuğunu hissedip "Sen sigara mı içiyorsun?" dedi. O ise "Efendim bırakacağım." vesaire deyip biraz mahcup oldu. Köprünün incelenmesi adeta sigara bıraktırma seremonisine dönüştü. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, yerde, havada her yerde sigarayla mücadele ediyor. 'Mücadele etti' desinler diye değil, insanların sağlığını düşündüğü ve insanları sevdiği için yapıyor."

- "Dumansız Üniversite" uygulaması başlatıldı

Mevcut kanun ve yönetmeliklerin uygulanıp, denetimlerin daha sıklaştırılması gerektiğini belirten Erdöl, şöyle devam etti:

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"Denetim sistemini gözden geçirmemiz lazım. Çocuklara sigara satmak hapis cezası gerektiriyor ama hala çocuklara sigara satılıyor. Kim satıyor çocuklara sigarayı? Demek ki denetlenmesi gerekiyor. 18 yaşında küçüklere nargile satışı suç ama satılıyor. Sigara paketleri uyarılarla kaplı, kanuna göre nargilelerin şişe kısmının da bu şekilde kaplanması gerekiyor. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza mı bırakmamız lazım. Bunları idareciler ve ilgililer denetlemeli."

Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait kampüslerinde "Dumansız Üniversite" uygulamasını başlattıklarını bildiren Erdöl, öğrencilerin sigarayı bırakmasını sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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