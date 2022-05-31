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Aile Bakanlığından 2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme Yardımı verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızın üretimden ve istihdamdan kopmalarını istemiyoruz. Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz, bugüne kadar 2 bin 854 vatandaşımız için İşe Yönlendirme, 1621 vatandaşımız için de İşe Başlama Yardımında bulunduk"- "(İşe Başlama Yardımı) Bugüne kadar 1,3 milyon lira tutarında destek verdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 11:27
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Aile Bakanlığından 2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme Yardımı verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması için bugüne kadar 2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme Yardımı, 1621 kişiye de İşe Başlama Yardımı verdiklerini bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyoekonomik hayattan kopmamaları için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Yanık, "Düzenli olarak sosyal yardımlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın yüzde 77'sini engellilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız oluşturuyor. Bunun haricinde düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik verilen istihdam desteğine ilişkin açıklamada bulunan Yanık, "Çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızın üretimden ve istihdamdan kopmalarını istemiyoruz. Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz, bugüne kadar 2 bin 854 vatandaşımız için İşe Yönlendirme, 1621 vatandaşımız için de İşe Başlama Yardımında bulunduk." bilgisini paylaştı.

Derya Yanık, sosyal yardım alan vatandaşların, İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğinde, iş görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerini Bakanlıkça karşıladıklarını aktardı.

Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı kapsamında ayda bir, yıl içerisinde de en fazla 3 defa destek verdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 420 bin 684 lira tutarında destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

- 1668 lira İşe Başlama Yardımı

Sosyal yardım faydalanıcılarının Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde de desteklerin sürdüğünü ifade eden Yanık, "Aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1668 lira İşe Başlama Yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar 1,3 milyon lira tutarında destek verdik." dedi.

Bakan Yanık, ayrıca işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının işveren tarafından istihdam edilmesi halinde, sigorta priminin işveren payının bir yıl boyunca Bakanlıkça karşılandığını kaydetti.

Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların veya hanelerinde bulunan herhangi birisinin işe yerleşmesi halinde istihdam teşviki olarak, bir yıl boyunca Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımlarının kesilmediğini aktararak, böylece geçiş döneminde hanedeki çocuklara desteğin sürdüğünün altını çizdi.

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