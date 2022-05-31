Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor

Portekiz gazetesi Record, 67 yaşındaki ünlü teknik direktörün havalimanında olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak, Jorge Jesus'un iki yardımcısı ve avukatıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a yola çıktığını okurlarına duyurdu.

"İki yardımcısı ve avukatıyla Türkiye'ye gidiyor"

Record'un haberinde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio ile avukatı Luis Miguel Henrique ile İstanbul'a gidiyor. Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen hafta "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal veya Jorge Jesus. Kararımızı pazartesi gününe kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız" demişti.

Jorge Jesus'un yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.