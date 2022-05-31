Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün

3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor?
3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor?
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Trafik sigortası ve kaskoda net indirimler
Sponsorlu İçerik
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. adliyeye sevk edildi
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden S.Ç. adliyeye sevk edildi
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Kaftancıoğlu tutuklandı, bugün yeniden serbest kalacak
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikaptan gözaltına alındı
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları GİB'e bildirilecek
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
1.5 milyon öğrenciye yaz işi
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Artan inşaat malzemesi maliyeti 'ihale' işlerini zora sokuyor
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Emniyetten uyarı: 'Çocuk kaçırma' paylaşımları asılsız
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Sahil Güvenlik: Göçmenlerin kafeste bekletildiği iddiası yalan
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Yargıtay: Her kazada araç sahibi sorumlu tutulamaz
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Erdoğan'dan Sayıştay'a öneri: Sadece açık aramayın
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Maskesiz ilk vaka sayısı: 908 yeni vaka, 4 vefat
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Bekçilere kimlik yerine silah gösteren uzman çavuşlar serbest
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Ak Partili Çelik'ten 'konser iptali' açıklaması
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Kronik hastalara reçetesiz ilaç dönemi bitiyor
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Hazine arazileri vatandaş ev yapsın diye ucuza satışa çıkacak
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
Otomobil de yatırım aracı oldu: 4 tane birden alan var
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
Ali Yalçın düzenlemede 'tazminat yansıtma oranlarına' dikkat çekti
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Yurt genelinde 'müsilaj operasyonu'nda toplam 22 şüpheli tutuklandı
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
Bem Bir-Sen art arda 17. defa genel yetkili sendika oldu
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
'3600 ek gösterge' tamamlandı, Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5 Haziran 2022'deki LGS ile ilk öğrencilerini kabul edecek. Demirören Medya Grubu bünyesinde yer alan okulun öğrencileri, medya sektörünün profesyonel isimlerinden eğitim alma fırsatı yakalayacak. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün mesleki eğitim alanında kırılma noktası yaşayan tarihi bir gün olduğuna inanıyorum. Demirören Medya Lisesi'nde 55'inci argeyi kuruyoruz. Bunun müjdesini vermek istiyorum." dedi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise "Bugün sektörün kalbinde ve tüm imkanları ile birlikte kapılarını açan okulumuz yarının doğru, ilkeli, dürüst basını için geleceği oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Mayıs 2022 11:59
Yazdır
Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün

Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

Kısa süre önce imzalanan protokolün yürürlüğe girmesini görmekten memnuniyet duyduğumu ifade ederim. İki tane ilk yaşıyoruz. İşbirliği neticesindeki ilk ve tek medya lisesini açtığımız gibi mesleki eğitim merkezi alanında da medya alanında açıyoruz. Kırılma noktasını taşıyan tarihi gün olduğuna inanıyorum. Tanıtım filmini görünce insanın öğrenci olası geliyor. Bakanlık olarak yapmak istediğimizi tam şekilde gösteriyor.

Mesleki eğitim çok zorlu süreçlerden geçti. 1990'dan sonra önündeki engeller büyük maliyetler ödemesine vesile oldu. Aranan elemanların bulunamadığı dönemlere tanıklık ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katsayı kalktıktan sonra çok çaba sarf ettik. Mesleki eğitimdeki paradigma değişimi, iş piyasasının aktif olarak konuya katılmasıdır.

Haberin Devamı

Atmış olduğumuz adımlarla sektörün tüm temsilcileriyle artık müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerin beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Mesleki alan ve atölye öğretmenlerinin eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En somut vücut bulduğu lise açılışını yapacağımız lise.

Bu adımların aslında 1990'daki katsayı uygulamasının algıyla ilgili olumsuz yansımasından sonra en kalıcı etkisi akademik olarak başarılı öğrencileri uzaklaştırması oldu. Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen bir okul türüne dönüştü. İşte bu sektör temsilcileriyle atmış olduğumuz adımlar bu algıyı tam tersine çevirdi. Mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı dilimiyle öğrenci alan okullar var.

"ÖĞRENCİLERİN YAPARAK, ÜRETEREK ÖĞRENME KAPASİTELERİNİ ARTIRDIK"

Demirören Medya Lisesi'nde inanıyorum ki Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin geldiği okula dönüşecek. Biz sadece mesleki eğitimde bunla yetinmedik. Üretim kapasitesini de artırdık. Öğrencilerin yaparak, üreterek öğrenme kapasitelerini artırdık.

Haberin Devamı

Meslek liseleri üretiyor, iş gücünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştiriyor. Mart 2020 yıllarında ülkelerin ilk şoku atlattıkları zamanlarda ülkeler maske temin edemez haldeydiler. Mesleki eğitimin artan üretim kapasitesi 920 ilçede maskeden siperliğe önlüğe kadar toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ihtiyaç duyulan noktalara aktarır hale geldi.

Olağanüstü koşullarda devletinin milletinin yanında yer alan bir kara gün dostudur. Biz bunu bir adım daha ilerlettik. Artan üretim kapasitesini fikri mülkiyetle buluşturduk. Patent, marka, bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik büyümesiyle doğrudan alakalı bir alan.

"BUGÜNKÜ DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ'NDE 55'İNCİ ARGE'Yİ KURUYORUZ"

Haberin Devamı

KAPAT [X]

Yılda milli eğitim bakanlığının üretmiş olduğu patent, faydalı model sayısı yıllık 2,9 iken 2022 ayında 7200 tescil aldık. 2,9'dan 7200'e. 7200 patent, marka, faydalı model tescili. Ana uğraşımız bunu nasıl ticarileştirebiliriz. Bunu ne için anlatıyorum. Bugünkü Demirören Medya Lisesi'nde 55'inci ARGE'yi kuruyoruz. Bunun müjdesini vermek istiyorum.

Türkiye'de mesleki eğitim merkezleri pek bilinmiyor. Almanya'daki doğal öğretimin Türkiye'deki karşılığı. Hem okulda hem işletmede eğitim alınıyor. İstihdam edilmeleri en kolay mesleki eğitim türü. Türkiye'de öğrencilerin eğitim aldıkları oranda istihdam oranları yüzde 88. Gittikleri işletmede de istihdam oranları yüzde 75.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatının yargılanmasına başlandı
Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatının yargılanmasına başlandı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor
Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor
Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL
Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL
Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
%0 faizli 5.000TL nakit avans

%0 faizli 5.000TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-avansta-0faizli-5000tl_adv1954
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

Mavi Marmamara yoluna devam ediyor

https://ihh.org.tr/haber/mavi-marmara-saldirisinin-yildonumunde-yuruyus-duzenlenecek
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgesi istenir mi?

18 yaş üstü zihinsel yetersizliği olan bireyler için vesayet veya velayet belgelerinin istenip istenmeyeceği, anne ve/veya babanın kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olup olmayacağı hususlarında MEB görüş yazıları yayımladı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Haftanın fırsat ürünleri (30-04)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri