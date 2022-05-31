Demirören Medya Lisesi açılıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarihi bir gün

Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

Kısa süre önce imzalanan protokolün yürürlüğe girmesini görmekten memnuniyet duyduğumu ifade ederim. İki tane ilk yaşıyoruz. İşbirliği neticesindeki ilk ve tek medya lisesini açtığımız gibi mesleki eğitim merkezi alanında da medya alanında açıyoruz. Kırılma noktasını taşıyan tarihi gün olduğuna inanıyorum. Tanıtım filmini görünce insanın öğrenci olası geliyor. Bakanlık olarak yapmak istediğimizi tam şekilde gösteriyor.

Mesleki eğitim çok zorlu süreçlerden geçti. 1990'dan sonra önündeki engeller büyük maliyetler ödemesine vesile oldu. Aranan elemanların bulunamadığı dönemlere tanıklık ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katsayı kalktıktan sonra çok çaba sarf ettik. Mesleki eğitimdeki paradigma değişimi, iş piyasasının aktif olarak konuya katılmasıdır.

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Atmış olduğumuz adımlarla sektörün tüm temsilcileriyle artık müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerin beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Mesleki alan ve atölye öğretmenlerinin eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En somut vücut bulduğu lise açılışını yapacağımız lise.

Bu adımların aslında 1990'daki katsayı uygulamasının algıyla ilgili olumsuz yansımasından sonra en kalıcı etkisi akademik olarak başarılı öğrencileri uzaklaştırması oldu. Mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen bir okul türüne dönüştü. İşte bu sektör temsilcileriyle atmış olduğumuz adımlar bu algıyı tam tersine çevirdi. Mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı dilimiyle öğrenci alan okullar var.

"ÖĞRENCİLERİN YAPARAK, ÜRETEREK ÖĞRENME KAPASİTELERİNİ ARTIRDIK"

Demirören Medya Lisesi'nde inanıyorum ki Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin geldiği okula dönüşecek. Biz sadece mesleki eğitimde bunla yetinmedik. Üretim kapasitesini de artırdık. Öğrencilerin yaparak, üreterek öğrenme kapasitelerini artırdık.

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Meslek liseleri üretiyor, iş gücünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştiriyor. Mart 2020 yıllarında ülkelerin ilk şoku atlattıkları zamanlarda ülkeler maske temin edemez haldeydiler. Mesleki eğitimin artan üretim kapasitesi 920 ilçede maskeden siperliğe önlüğe kadar toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ihtiyaç duyulan noktalara aktarır hale geldi.

Olağanüstü koşullarda devletinin milletinin yanında yer alan bir kara gün dostudur. Biz bunu bir adım daha ilerlettik. Artan üretim kapasitesini fikri mülkiyetle buluşturduk. Patent, marka, bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik büyümesiyle doğrudan alakalı bir alan.

"BUGÜNKÜ DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ'NDE 55'İNCİ ARGE'Yİ KURUYORUZ"

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Yılda milli eğitim bakanlığının üretmiş olduğu patent, faydalı model sayısı yıllık 2,9 iken 2022 ayında 7200 tescil aldık. 2,9'dan 7200'e. 7200 patent, marka, faydalı model tescili. Ana uğraşımız bunu nasıl ticarileştirebiliriz. Bunu ne için anlatıyorum. Bugünkü Demirören Medya Lisesi'nde 55'inci ARGE'yi kuruyoruz. Bunun müjdesini vermek istiyorum.

Türkiye'de mesleki eğitim merkezleri pek bilinmiyor. Almanya'daki doğal öğretimin Türkiye'deki karşılığı. Hem okulda hem işletmede eğitim alınıyor. İstihdam edilmeleri en kolay mesleki eğitim türü. Türkiye'de öğrencilerin eğitim aldıkları oranda istihdam oranları yüzde 88. Gittikleri işletmede de istihdam oranları yüzde 75.