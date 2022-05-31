Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde ceza belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 7. duruşması bugün görüldü.
Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Mayıs 2022 12:30
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında katıldığı şehit cenazesi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgül'e 1 yıl 15 gün ceza verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız