Selçuk Bayraktar Reuters'a konuştu: Tüm dünya Bayraktar TB2 almak istiyor

Ukrayna'nın Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla imha etmesi "tüm dünyayı" müşteri haline getirdi.

"BÜTÜN DÜNYA MÜŞTERİMİZ HALİNE GELDİ"

Baykar'ı kardeşi Haluk Bayraktar ile birlikte yöneten Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının, teknolojinin, modern savaşta nasıl devrim yarattığını gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFest'te yeni Akıncı insansız hava aracının yanında Reuters'e demeç veren Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bütün dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

UKRAYNA'DA VATANSEVER BİR ŞARKIYA KONU OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 12 metrelik kanat açıklığına sahip ve 7 bin 500 metre yüksekliğe süzülerek lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve topçuları yok edebilen TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünü baltalamaya yardımcı oldu. Bununla birlikte, Bayraktar başarısıyla o kadar ünlendi ki, Ukrayna'da "Bayraktar, Bayraktar" adlı Rus birlikleriyle alay eden vatansever bir hit şarkıya da konu oldu.

PUTİN'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bunun ötesinde, Bayraktar insansız hava araçları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekti ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyunda en az 45 kez bunu dile getirdi.

1980'lerde Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar tarafından kurulan Baykar, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini güçlendirmeye çalışmasıyla 2005 yılında insansız hava araçlarına odaklanmaya başladı.

TB2, Ukrayna'nın yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda o kadar etkili oldu ki, artık Türkiye'nin küresel savunma ihracatı hamlesine öncülük eder hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TB2 ve daha yeni Akıncı için uluslararası talebin çok büyük olduğunu açıkladı. Bayraktar, Baykar'ın yılda 200 TB2 drone üretebileceğini söyledi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE UÇAN TAKSİLER

Diğer taraftan Bayraktar, insansız hava araçlarının Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın etnik bir Ermeni yerleşim bölgesi olan Dağlık Karabağ'da, Bakü güçlerinin 2020'de toprak parçalarını yeniden ele geçirmesinde ve Ukrayna'da kullanılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu yasadışı bir istila, dolayısıyla TB2 Ukrayna'nın onurlu insanlarına ülkelerini savunmasında yardım ediyor. Karabağ'ın yasadışı işgali gençliğimizden beri bir kalp yarası gibiydi. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak buradaki kardeşlerimize topraklarını geri almalarında yardımcı olmak bizim için bir onurdur" dedi.

Öte yandan, Rusya, iki hafta önce, Moskova'nın yörüngedeki uyduları kör edebileceğini ve insansız hava araçlarını yok edebileceğini söylediği bir mobil sistem de dahil olmak üzere yeni nesil lazer silahlarının lansmanını yaptı. Ancak Bayraktar, bu tür silahların TB2'ye karşı etkisiz olduğunu belirterek, "Rusya'nın araçlarının menzilleri sınırlıdır, bu nedenle sizin duyu ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır" dedi.

Baykar, şu anda kanatları katlanabilir, kısa pist uçak gemilerine inip çıkabilen bir TB3 ile MUIS veya Kızılelma adlı insansız savaş uçağı üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞUNU GELECEK YIL GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşu önümüzdeki yıl, TB3'ün de bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında olacak. Daha geniş bir zaman aralığı için ise taksi drone'lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha yüksek düzeyde özerklik teknolojisi geliştirmemiz gerekiyor. Temelde yapay zekadan yararlanıyoruz. Bu araçlar, insanların şehirlerde nasıl taşınacağı konusunda devrim yaratacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları milyonlarca insanı yerinden etti ve Rusya ile ABD arasında doğrudan bir çatışma korkusu yarattı. Putin, Washington'un Ukrayna'yı NATO'nun genişlemesi yoluyla Rusya'yı tehdit etmek için kullandığını ve Moskova'nın Rusça konuşanları zulümden korumak zorunda olduğunu söyledi.Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Putin argümanlarını egemen bir ülkeyi işgal etmek için temelsiz bahaneler olarak reddediyor.