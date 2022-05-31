Güngören'de kadının şüpheli ölümü

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Saadet Polat hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü.

Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak, sorguya alındı. Hüseyin Polat'ın emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.