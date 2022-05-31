Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere soruşturma

İstanbul bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir" denildi.

Zanlıların gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şahıslar hakkında 'Hayasızca Hareket' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."