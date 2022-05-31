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Fransa'da bir kadın 'başörtün karanlık çağların kıyafeti' denilerek restorana alınmadı

Fransa'da başörtülü bir kadın, restoran sahibi kadın tarafından "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" denilerek restorana alınmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 15:30
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Fransa'da bir kadın 'başörtün karanlık çağların kıyafeti' denilerek restorana alınmadı

Pazar günü gerçekleştiği belirtilen ve basında yer alan görüntülerde, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde bir kişi Anneler Günü dolayısıyla bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırdığı restorana annesini götürüp baş başa yemek yemek istedi.

Görüntülerde, anne ve oğlu restoran kapısına geldiğinde, iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşterisini restorana almayacağını söylüyor.

Boynunda haç olması nedeniyle kendisinin de Hristiyan olduğu belirtilen kadın, görüntülerde, içeri almayı reddettiği başörtülü Müslüman müşterisine "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu" iddiasında bulunuyor.

Kendisine yönelik sözler nedeniyle şoke olduğunu belirten müşteri ise emniyete giderek kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

- Görüntüler tepki topladı

Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.

Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.

Yakın zamanda da ülkede Grenoble belediyesinin kamuya ait plaj ve yüzme havuzlarında tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

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