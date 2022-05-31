4 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Siirt'te terör örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 82 bin 700 lira, 250 dolar, 2 adet geçersiz ibareli 1 ABD Doları ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Ankara Kırşehir ve Erzurum'da yapılan operasyonlarda örgütün gizli yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü-kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 27 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.