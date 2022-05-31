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Youtube'da Yükselenlerin Adresi: Youtube Market



YouTube, 2005 yılında Amerikalı üç genç tarafından kurulmuş olan bir video paylaşım sitesidir. Kısa süre içerisinde hızla büyüme kaydeden site 2006 yılında Google tarafından satın alındı.



Bundan sonra büyük bir şirketin bünyesinde olmaya devam eden site yükselişini daha hızlı sürdürdü. Günümüzde Google'dan sonra en fazla arama yapılan ikinci site olan YouTube bu yönü ile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.



YouTube Üzerinde Kanal Açmak



YouTube üzerinde siz de bir hesap açarak video paylaşmaya başlayabilirsiniz. Bu paylaşımlardan para kazanmanız da mümkün. Ancak bu şekilde para kazanmak her video paylaşan kişi için olanaklı değildir. Bu nedenle çeşitli ölçütler sağlandığı takdirde bu platform üzerinden para kazanmak mümkündür.



YouTube Üzerinden Para Kazanmak



YouTube üzerinden para kazanmak için kanalınızda yayınlanan videolarda reklam özelliğini aktifleştirmek gerekiyor. Videolarınızı izlemek için tıklayan kullanıcılar videolarınızı izlerken reklam izlerler.

Belli süreler reklam izleyen kullanıcılar sayesinde reklam şirketleri YouTube'a para öderler. YouTube da kendi platformu üzerinden video paylaşan ve belli ölçütleri sağlayan bu kişilere para ödeniyor.



YouTube Market ile İzlenmeleri Artırın



YouTube Market ile YouTube üzerinde video paylaşan kişilerin videolarının izlenme sayılarını artırmaları mümkün oluyor. Videoları daha fazla izlenen kişiler daha fazla reklam izletmiş oluyor. Bu nedenle daha fazla para kazanma olanağı kazanıyorlar. Bu nedenle de YouTube üzerinde video paylaşan tüm kanallar yayınladıkları videolardan para kazanabiliyorlar.

YouTube Market üzerinden YouTube videolarınızın izlenme sayısının haricinde beğeni, abone ve yorum gibi hizmetlerde kullanabilirsiniz.

Bu durum da videolarınızın daha üst sıralarda çıkmasını sağlar. YouTube algoritması sayesinde videolarınız çeşitli sıralarda yer alır. Eğer ki daha fazla beğeniye sahip bir videonuz varsa bu arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alır.



YouTube Beğeni Sayısı Artırma



YouTube Market ile videolarınızdaki beğeni sayılarını artırmak mümkün. Site üzerinden yer alan çeşitli paketleri satın alarak video beğenme sayılarını artırmak mümkün. Site üzerinde yer alan paketlerden kendi isteğinize göre bir tanesini seçerek siz de videolarınızdaki beğeni sayısını artırabilirsiniz.

Video beğeni sayılarınızı artırma işlemleri tamamen site yönetimi tarafından yapılır ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Bu nedenle video beğeni sayılarını artırarak daha üst sıralara çıkmak isteyen herkes bu tür paketleri tercih ederek videolarından daha fazla para kazanabiliyor.



YouTube beğeni paketlerine bakıldığı zaman şu şekilde listelemek mümkün;

" 50 YouTube beğeni 12.99 TL

" 100 YouTube beğeni 24.99 TL

" 500 YouTube beğeni 119.99 TL



Bu paketlerden bir tanesini seçerek siz de videolarınızdaki beğeni sayılarını artırabilirsiniz. Bu paketlerde telafi garantisi mevcut olup 10 dakika ile 24 saat içerisinde istenen işlem gerçekleştirilir. Güvenli ödeme ve 256 bit SSL sertifikası ile güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması sağlanır.



YouTube İzlenme Sayısı Artırma



YouTube platformu üzerinden en önemli şeylerden biri izlenme sayısıdır. İzlenme sayısı fazla olan bir video daha fazla reklam çeker ve bu sayede daha fazla para geliri elde edilir. Bu nedenle çoğu YouTube kanalı sahibi bu duruma dikkat ederek ilk olarak izlenme sayılarını artırmaya çalışır.



Site üzerinde yer alan YouTube izlenme sayısı paketleri şu şekilde sıralanabilir;

" 1000 YouTube İzlenme 32.99 TL

" 2000 YouTube İzlenme 65.99 TL

" 5000 YouTube İzlenme 164.99 TL



Bu paketler size uygun olan bir tanesini seçerek izlenme sayısını artırmanız mümkün olur. Bu paketlerde 30 saniye ile 5 dakika arası videoda durma süresi ile daha fazla reklam izlenmesi sağlanır. 24 saat içerisinde başlayan hizmet telafi garantisine de sahiptir. Güvenli ödeme ve 256 bit SSL desteği de mevcuttur.



YouTube Abone Sayısı Artırma



YouTube platformu üzerinde önem verilen diğer bir önemli konu ise abone sayısıdır. Abone olmak bir kanalı takip etmek ve oradan gelecek olan videoların ana sayfada daha fazla gösterilmesi demektir.

Bu sayede bu tür kanallar daha ön sıralarda yer alır ve daha fazla izlenme sayılarına ulaşabilirler. Bu nedenle her kanal kendi abone sayısını artırarak daha üst sıralarda yer almayı hedefler. Bu nedenden dolayı da abone sayısını artırmak büyük önem taşır.



YouTube Market ile abone sayısını artırmak mümkün olur. Site sağladığı paketlerle abone sayılarının artışında müşterilerine yardımcı olur. Bu sayede abone artışı olur ve daha fazla izlenmeye ulaşılır. Sitenin sunduğu abone sayısı paketlerini şu şekilde sıralamak gerekir;

" 100 YouTube abone 49.99 TL

" 500 YouTube abone 249.99 TL

" 1000 YouTube abone 479.99 TL



Yukarıda yer alan paketler sitenin müşterilerine sağladığı YouTube abone sayısı paketleridir. Bu paketlerden birini alarak siz de kanalınızın abone sayısını artırabilirsiniz.

Doğal bir artış ile eklenen bu aboneler gerçek bir profile sahiptir. 48 saat içerisinde başlayan bu hizmetin telafi garantisi de mevcuttur. 256 bit SSL ve güvenli ödeme seçenekleri ile güvenli bir sistem sunan hizmet abone sayısını artırmak isteyen herkes tarafından en çok tercih edilen siteler arasında yer alıyor.

Kaliteli bir şekilde abone sayınızı artırmak istiyorsanız YouTube Market sitesine giderek burada yer alan paketlerden birini seçmeniz yeterlidir. Abone sayısında artış işlemi doğal bir şekilde yürütülerek olası tüm problemlerin önüne geçiliyor.

Aksi takdirde YouTube algoritması bunu anlayarak inorganik bir artış olduğunu tespit eder ve kanala ceza verebilir. Bu nedenle abone sayısındaki artışın organik olmasını ve dikkat çekmemesine özen göstermek gerekir.

Birçok site buna dikkat etmediğinden dolayı kullanıcılarını mağdur edebiliyor. Ancak YouTube Market bu tür durumlara dikkat ederek hiçbir müşterisinin mağdur olmamasını sağlıyor. Zaten site genel olarak da müşteri memnuniyetini önemseyen ve en kaliteli hizmeti en uygun fiyata yapmayı amaçlıyor.



YouTube Market ile YouTube Üzerinden Daha Fazla Para Kazanın



YouTube platformu üzerinden para kazanmanın mümkün olduğunu daha önceden belirtmiştik. Platform üzerinden para kazanmak için en az bin aboneye sahip olmak, en az belli bir miktar izlenme sayısına sahip olmak gerekiyor.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra YouTube Stüdyo üzerinden videolarınızın reklam özelliğini açarak aylık belli bir miktarda para kazanmanız mümkün olur. Burada önemli olan nokta ne kadar süre reklam izlettiğinizdir.

Eğer ki sizin videolarınızı izleyen kişiler videolarınızı izlerken çıkan reklamlarda daha fazla süre kalıyorsa ve videolarınızı daha fazla süre izleyerek daha fazla sayıda reklam izlemiş oluyorsa sizin kazancınız da doğal olarak artar. Kazancınızın artması için gerekli olan şartlar bu şekildedir.

Kazancınızı daha kolay artırmak için yapmanız gereken ise elbette ki YouTube Market tercih etmek. Bu sayede kanalınız kısa süreler içerisinde yüksek izlenme sayılarına ulaşır ve arama sonuçlarında üst sıralarda yer alır. Bu sayede daha fazla izlenme sayısı ve abone elde edersiniz.

Bundan sonra da videolarınızdan elde ettiğiniz gelirde artış meydana gelir. YouTube platformu üzerinden para kazanan kişilerden biri olma şansını bu şekilde yakalayabilirsiniz.

https://youtubemarket.net/

