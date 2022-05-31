Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 17:26
TBB'den yapılan açıklamada, TBB'nin bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız