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Bakan Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alabileceğini belirterek, "Profesyonel destekle sigarayı bırakın. Sayısız hastalığa yakalanma riskini azaltın." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 20:25
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Bakan Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı

Koca, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın sigarayı bırakmak isteyenlere sağladığı ücretsiz tedavi destekleri hakkında bilgi verdi.

Sigaranın başta kanserler olmak üzere sayısız hastalığa yol açtığına, hayat kalitesini düşürdüğüne dikkati çeken Koca, "Gerek ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, gerekse birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarımız da dahil olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarımızda yaygınlaşan sigara bırakma polikliniklerimiz aracılığıyla sigara bağımlılığına karşı gücümüz büyük. Bizden destek alın." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'de sigara bırakma polikliniği sayısının 577'ye ulaştığını belirterek, "Tüm Türkiye'de, özel eğitimli hekimlerle hizmet veriyoruz. Polikliniklerimizde, 2010 yılından bu yana yaklaşık 3,3 milyon muayene yapılmıştır. 1 milyon 300 bin kişinin nikotin replasman preperat ihtiyacı ücretsiz karşılanmıştır." bilgisini paylaştı.

- "Yüzde 40'ı sigarayı bıraktı"

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın kişilere 7/24 kesintisiz ve canlı destek sağladığını, hattı arayanların yapılan görüşmelerle sigarayı bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik edildiğini, ayrıca bağımlılık düzeyini belirlemek için nikotin bağımlılık testleri yapıldığını aktaran Koca, tespit edilen bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı yapıldığını belirtti.

Danışma Hattı üzerinden sigara bırakma planı yapılan bireylerin, onay vermeleri halinde, geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip edildiğine dikkati çeken Koca, "Yapılan geri dönüş aramalarında, kişiler, sigarayı bırakma sürecinde yaşanan nikotin yoksunluk belirtileri ve fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda desteklenmektedir. Bu kapsamda bir yıl boyunca takibi yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının sigarayı bıraktığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Profesyonel destekle sigarayı bırakın"

Bakan Koca, nikotin bağımlılık düzeyi yüksek olan bireylerin ise sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini, randevularının da Danışma Hattı tarafından alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmak istiyor, zorlanacağınızı düşünüyorsanız ALO 171'i arayın. Bilimsel yardım alın. Sigarayı bırakmak, kararınızla birlikte bağımlılığa karşı ne yapacağınızı bilmenize bağlıdır. Profesyonel destekle sigarayı bırakın. Sayısız hastalığa yakalanma riskini azaltın.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız size yardımcı olsun. Çoğu kişi sigarayı bırakmak istemekte ancak yalnızca yüzde 30'u başarılı olabilmektedir. Yeterli destek olmadan sigarayı bırakmak zordur. Bakanlığımız ALO 171 ve sigara bırakma poliklinikleri ile bu desteği sağlıyor."

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