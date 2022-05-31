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Meslek lisesinden çiftçileri sevindiren buluş

Kayseri'de meslek lisesi tarafından yüzde 100 bitkisel olarak geliştirilen solüsyonlar ile büyükbaş hayvanların memelerinde, sebze ve meyvelerde oluşan bakteriler ile arı bitine karşı olumlu sonuç alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Mayıs 2022 22:50
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Pandemi döneminde ürettikleri bitkisel dezenfektanlar ile ismini duyuran Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çiftçileri de sevindirdi. Okulun kimya bölümünde yüzde 100 bitkisel ve yerli olarak geliştiren meme başı hijyen solüsyonu ile bakterilerin süte bulaşması, sebze ve meyve solüsyonu ile ürünlerin bakteriler tarafından kısa sürede çürümesinin önüne geçilirken, arı bitine karşı yine bitkisel olarak üretilen arı ürününden olumlu sonuç alındı.

Ürünler hakkında bilgiler veren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Öğretmeni Abdulkadir Baysal, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu 3 tane çok önemli ürün ürettik. Bu ürünlerimiz bitkisel anlamda ürettiğimiz, gıda koruyucu başlığında değerlendirdiğimiz ürünlerdir. Bitkisel meme başı hijyen solüsyonu ürettik. Özellikle büyükbaş hayvanlarda büyük bir sorun teşkil eden, onların sütlerde kalıntı bırakmasına sebep olan bakterileri engelleyen bir üründür. Yüzde 100 doğal ve bitkiseldir. Bu ürünümüzün ve diğer ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmuş bir laboratuvardan alınan sonuçları da bizim elimizdedir. Bu ürünümüz bakterilere karşı yüzde 100 etkilidir. Yine aynı şekilde arı biti dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalığa da yüzde 100 olarak çözüm bulmuş durumdayız. Bu çözümleri de yine bitkisel olarak bulduk. Bu da çok önemli bir ürün ve sahada denemeleri söz konusudur. Sahadaki üreticilerimiz çok memnunlar. Üreticilerimizin en çok istediği şeylerden biri hastalığı çözmek, ikincisi de balda kalıntı bırakmamasıdır. Bu ürünlerimiz doğal ve bitkisel olduğu için ne sütte ne de balda alıntı bırakmamaktadır. Bu da üreticimizin için son derece önemlidir. Çünkü gıda sağlığı açısından ürünlerde kalıntı, koku ve tatta bozukluk olmaması çok önemlidir. Çünkü sütte fiyatı sütün kalitesi belirliyor. Arıda da balın kalitesi ücretini belirliyor. Yine aynı şekilde bitkisel meyve, sebze ve su ürünleri solüsyonunu da doğal olarak ürettik. Şuanda tükettiğimiz meyve ve sebzeler çok hızlı bir şekilde bakteri üretiyor. Bu da raf ömrünü azaltıyor. Bugün ülkemizde yüzde 50'nün üzerinde ürün kaybından bahsediyoruz. Bu ürünümüzü de kullandığımızda sebze ve meyvelerde raf ömrünü uzatacağız ve ürünlerin bakteri üretimini engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut da, "Okulumuzda saha önceden bitkisel el ve ortam dezenfektanı yapmıştık. Öğrencilerimizin ve öğretmenimizin duyarlılığı ile daha çok tarımsal ve hayvansal ürünlere yönelmek ve bunları üretmek bizim için gurur vericidir" dedi.

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