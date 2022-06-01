Eve dönüş heyecanı

İç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli 11 yıldır ya evlerinden uzakta hayat mücadelesi veriyor ya da ülke içindeki güvenli bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Türkiye, Suriye'de başta PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerini temizlemekte kararlı. Yapılan harekatlarla Suriye'nin toprak bütünlüğü korunurken, sınırlara yönelik tehdit ve saldırılar da ortadan kaldırılıyor. PKK'nın bölgedeki sivil katliamları ve demografik yapıyı bozma çabalarına mani olunduğu gibi, bölge halkının can güvenliği de sağlanıyor.

BEŞİNCİ HAREKATI BEKLİYORLAR

Suriye'de güvenli bölgeyi tek başına tesis eden Türkiye, sığınmacıları da güvenli şekilde kendi vatanlarına yerleştirdi. Başarılı operasyonlardan sonra yarım milyondan fazla Suriyeli evine döndü. Türkiye, Suriye'de PKK işgali altındaki bölgelere yönelik yeni bir operasyon hazırlığı içinde. Bu harekatla güvenli bölgenin genişletilip, Türkiye'ye sığınan 1 milyon Suriyelinin topraklarına döndürülmesi hedefleniyor. Yeni harekatı Suriyeliler de heyecanla bekliyor. Tel Rıfat, Ayn el-Arab ve Münbiç'e yapılacak operasyonla güvenli koridorun birleşeceğini belirten Suriyeliler, bunu kendileri için yaşam sebebi olarak görüyor.

BİZE DE GÖREV VERİN

Önceki 4 operasyonda Türkiye'ye tam destek veren bölge halkından kanaat önderlerine "Türkiye'yi bekliyoruz. Harekatta elimizi taşın altına koyarız" mesajları yağıyor. Operasyonun yapılacağı muhtemel bölgelerdeki siviller, aşiret liderleri ve kanaat önderlerine, "Nerede kaldınız? Allah için artık gelin. Yaşam yok, ekmek yok. Çocuklarımız zorla alıkonuluyor. Bizim tek umudumuz Türkiye'nin yapacağı harekattır. Nefes almak ve huzur bulmak için operasyon şart. Bize de bir görev verin, biz de ÖSO'ya katılalım ya da içeriden size destek verelim. Herkes size gönüllü asker olacak. Yeter ki gelin" şeklinde binlerce mesaj geldi.

TEK İSTEDİKLERİ HUZUR

Türkiye'nin tesis ettiği güvenli bölgede huzur ve istikrar hakimken, bölge halkına ekonomik istikrar, altyapı-üstyapı, adalet, gıda temininde süreklilik, barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri veriliyor. Yeni harekat planlamalarına konu bölgelerde PKK zulmünden kaçıp güvenli bölgelere sığınan Suriyeliler, kendilerinin burada her hizmetten faydalandıklarını anlatıyor. Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arablı siviller, güvenli bölgedeki huzurun kendi topraklarına da getirilmesini, topraklarını PKK işgalinden kurtarıp evlerine dönmek istediklerini söylüyor.

ÖSO'ya isim yazdırıyorlar

Suriyeliler harekata katılmak için ÖSO'ya isimlerini kaydettiriyor. Türkiye ve Suriye'deki 18-60 yaş arasındaki Suriyeli erkeklerin, ÖSO komutanlarına ulaşıp olası harekatta kendilerini de asker olarak kaydetmelerini istedikleri öğrenildi. ÖSO'nun askeri kaynakları, Tel Rıfat, Ayn el-Arab ve Münbiç'in terörden temizlenip güvenli koridorun tamamlanmasının önemine dikkat çekiyor. PKK işgalindeki bölgelerden güvenli alanlara taciz ateşi açılıp füze atılıyor. Operasyonla bu saldırılar da son bulacak.

Yasemin Asan