ABD Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Doğalgaza yüzde 30 zam
Doğalgaza yüzde 30 zam
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı. Yardım paketi konusunda brifing veren bir Beyaz Saray yetkilisi paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sisteminin göndereceği bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 07:20
Yazdır
ABD Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Joe Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının 4. ayına girdiğine işaret eden Biden, "Ukrayna halkı, fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu" ifadesini kullandı.
Biden, diğer ülkelerin Ukrayna'ya hem askeri, hem insani hem de mali destekte bulunduğuna dikkati çekerek, ABD'nin bu savaş konusundaki tutumunu anlattı.

"BAĞIMSIZ, EGEMEN BİR UKRAYNA İSTİYORUZ"

"ABD'nin amacı net: Kendini gelecekteki tehditlere karşı savunabilecek, demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz" ifadesini kullanan Biden,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de dediği gibi bu savaşın sonunda demokrasinin kazanacağını belirtti.

UKRAYNA'NIN MÜZAKERE MASASINDA ELİ GÜÇLENECEK

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

700 MİLYON DOLARLIK PAKET

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketi konusunda brifing verdi.

Biden'ın gün içinde Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıklayacağını belirten yetkili, söz konusu paketin içinde HIMARS roket sistemlerinin yer alacağını belirtti.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), ABD Ordusunun kullandığı standart MTV tipi orta sınıf kamyon üzerine eklemlenmiş bir çoklu roketatar sistemidir.

Her fırlatıcı üç kişilik bir ekip tarafından çalıştırılır ve altı adet 227mm M270 roketi, 1 adet yaklaşık 165 kilometre azami menzile sahip satıhtan satha MGM-140 ATACMS füzesi ateşleyebilir.

RUS TOPRAKLARINA SALDIRI İÇİN KULLANILMAYACAK

Söz konusu sistemin 40 mil (yaklaşık 65 kilometre) menzili olduğunu bildiren yetkili, söz konusu sistemin Rusya topraklarını hedef almak için kullanılmayacağına yönelik Ukrayna'dan güvence aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzile sahip bir füze sistemini Ukrayna'ya göndermeyeceğini söylemiş, bugün kaleme aldığı bir makalede ise Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi gönderme kararı aldığını kaydetmişti.

KAPAT [X]

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSUNU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"
Biden, ABD'nin bir taraftan gıda krizinin kötüye gitmesini engellemek için ortakları ile çalışacağını, diğer taraftan da Avrupa'nın fosil yakıtlar konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya gayret edeceğini aktardı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini de sürdüreceklerini belirten Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu da memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, tüm ABD ve trans Atlantik güvenliği daha da artıracaktır." görüşünü paylaştı.

"NATO-RUSYA SAVAŞI PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biden makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve Rusya arasında bir savaşın peşinde değiliz. Sayın Putin ile ne kadar anlaşamasak ve eylemlerini zorbalık olarak görsek de, ABD onu devirmeye çalışmayacak. ABD ya da müttefiklerine karşı bir saldırı olmadığı müddetçe Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndererek ya da Rus güçlere saldırarak bu çatışmada (Rusya-Ukrayna savaşı) yer almayacağız. Ukrayna'nın sınırları dışına saldırmasını desteklemiyoruz ve buna yardım etmiyoruz. Sadece Rusya'ya acı çektirmek için bu savaşın uzamasını istemiyoruz."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Almanya'da 20 yaşındaki Türk manşette: 6 ayda 5.7 milyon Euro dolandırdı
Almanya'da 20 yaşındaki Türk manşette: 6 ayda 5.7 milyon Euro dolandırdı
Fransa'da bir kadın 'başörtün karanlık çağların kıyafeti' denilerek restorana alınmadı
Fransa'da bir kadın 'başörtün karanlık çağların kıyafeti' denilerek restorana alınmadı
G7'den iklim değişikliği toplantısı sonrası şaşırtan çağrı
G7'den iklim değişikliği toplantısı sonrası şaşırtan çağrı
İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz
İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz
Azerbaycan bağımsızlığının 104. yılını kutluyor
Azerbaycan bağımsızlığının 104. yılını kutluyor
Fransa'da 'uçan adam' Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı
Fransa'da 'uçan adam' Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı

Bu Habere Tepkiniz

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu.