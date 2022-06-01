Manisa'da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı

Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Doğalgaza yüzde 30 zam
Doğalgaza yüzde 30 zam
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Bakan Kurum: Aidat öder gibi ev alınacak
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polise kamyonet çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis memuru, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 07:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği taraflardan bir kişi, olay yerinden kamyonetiyle ters yöne girerek kaçmaya çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Ahmet Can'a çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralı polis memuru Can'ı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti!
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti!
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Eşini darp etti, tepki gösteren baldızını tabancayla öldürdü
Valilikten Beyoğlu'nda izinsiz gösteri açıklaması
Valilikten Beyoğlu'nda izinsiz gösteri açıklaması
Bursa'da baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçaklayıp, kendini astı
Bursa'da baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçaklayıp, kendini astı
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Özel kalem personelinin giyim masrafı bütçeden karşılanabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasının mümkün bulunmadığını belirterek, kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı

Balkan Ninnisi 1.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Balkan Ninnisi dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu.