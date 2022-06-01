LGS'de kazandıran taktikler uzun sorulardan korkmayın

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapıldı. 1 milyon 280 binden fazla öğrencinin sınava katılması bekleniyor. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. İki ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak. Peki sınav sırasında başarıyı artıran taktikler neler? Hangi hatalar LGS'de kaybettiriyor? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, adaylara "Önce soru kökünü okuyup sizden ne istendiğini anlayarak paragraf veya metinleri okuyup anlamaya çalışın. Uzun paragraf sorularını okumaktan çekinmeyin" tavsiyesinde bulundu. Ünsal, sınav başarısını artıran yöntemleri SABAH'a madde madde şöyle sıraladı:

Sınav anında kullanacağınız evrakları, araç ve gereçleri sınav salonuna gitmeden önce hazırlayın.

Okula mutlaka sınav başlama saatinden önce gidin, son dakikaya bırakmayın.

Sınav sabahı okula kalabalık bir aile grubu ile gitmeyin.

SORULARLA İNATLAŞMAYIN

Sınavın ilk dakikalarındaki heyecan ve kaygının sınavın sonuna kadar süreceğinden endişe edip sorulara bu sebeple yeterince odaklanamamak da önemli bir konsantrasyon sorunudur.

Zaman alacak sorularla inatlaşmayın, ilk turda tüm kolay soruları tamamlayın, zor soruları sınavın sonlarına bırakın.

Kalın fontla yazılmış ya da altı çizili sözcükleri daha dikkatli okuyun.

Yeni nesil sorulardaki şekil ve grafikler soruyu cevaplamaya yardımcı olacak görsellerden oluşur, bunları dikkatli inceleyin.

SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN

Sınav anına kadar evde ve arkadaşlar arasındaki sohbet gündemini sınav içeriğine ve sınav sonrasında yaşanacaklara ayırmak hatalardan biridir.

Bazen adaylar "Sınav sabahı erken kalkayım" diyerek hiç alışık olmadıkları bir saatte erken yatmak isteyebilirler ama bu uykusuzluk sorununu artırabilir.

Adaylar bazen sınava olduğundan farklı anlamlar yükleyerek stres ve baskıyı artırıp, kaygılı bir ruh haliyle salona giderler. Bu sınavlar hayat memat meselesi değildir.

BU HATALARI YAPMAYIN

Eğitim hayatı boyunca zorlandığınız ders veya konuya önyargılı yaklaşıp soruyu okumadan veya cevaplandırmadan geçmek büyük kayıplara neden olur. Önyargıları okulun kapısında bırakın.

Yine uzun paragraf sorularında paragrafın başı ile sonu arasındaki ilişkiyi kaçırmak da bariz hatalardan biridir. Hikayeleştirmek burada da işe yarar.

Yeni nesil sorulara tek boyutlu düşünerek cevap aramak, yeni nesil test tekniği zafiyetlerinden biridir. Kapsamlı düşünün, ayrıntıları gözden kaçırmayın.

Temel hatalardan biri de işlem gerektiren sorularda işlem sırasını ve önceliğini karıştırmaktır. Sizden hangi işlemler isteniyorsa onları yapın. Ne eksik ne fazla.

Zaman yetiştirmekte zorlanan adaylar bazen süre kaybı yaşamamak için soruları hızlı okuyup tekrar tekrar okumak zorunda kalırlar. Sınavın ekstra zamanını kolay sorularda kazanacaksınız.

Dikkatsizlik, soru kökündeki olumlu ifadeleri olumsuz, olumsuz ifadeleri ise olumlu okumak gibi okuma hataları yüzünden binlerce aday doğru bildiği soruyu yanlış cevaplandırır. Dikkatli okuyun.

Bazen adaylar soru kökünde istenen cevaba odaklanmak yerine bilinen tüm cevap alternatifleri ile zihni yorar ve bu da gereksiz bir zaman kaybı yaşanmasına ve zihni yorgunluğa neden olur. Ne isteniyorsa ona odaklanın.

Doğruluğundan emin olunmayan ve şıkları elenemeyen sorulara gelişigüzel cevaplar vermeyin. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü unutmayın.

Optik forma cevapları kodlama işini sınavın son dakikalarına bırakmayın.

İKİ ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?

Cevabını bulmakta zorlandığınız soruların şıklarını eleyerek seçeneklerini azaltın ve 2 şıkka düşürdüyseniz 1 tanesini muhakkak seçip işaretleyin.

Cevaplandırdığınız ancak emin olamayıp geri döndüğünüz sorularda yine kararsızlık yaşıyorsanız ilk işaretlediğiniz şıkkı değiştirmeyin.

CEYDA KARAASLAN