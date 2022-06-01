LGS'de kazandıran taktikler uzun sorulardan korkmayın

Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Doğalgaza yüzde 30 zam
Doğalgaza yüzde 30 zam
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Öğretmenlerin yüzde 80'i o ilçeden ayrılmak istiyor
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Erdoğan: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülere ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Ülkemizin BM nezdindeki adı 'Türkiye' olarak tescil edildi
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
İzmirli öğretmenler, TEKNOFEST Azerbaycan'dan ödülle döndü
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yaşlı kadını darbeden zanlı tutuklandı
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Bursa'da fabrika yangını: 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve tazminat açıklaması
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
95 yılın en sıcak günü: Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
'Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak'
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Beştepe'de 'ek gösterge' toplantısı gerçekleştirildi...İşte ilk detaylar
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS'de kazandıran taktikler uzun sorulardan korkmayın

1 milyon 280 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisi pazar günü LGS'ye girecek. Uzun paragraflı soruları okumaktan korkmayın. Zaman alıcı sorularla inatlaşıp sürenizi boşa harcamayın

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Haziran 2022 09:06
Yazdır
LGS'de kazandıran taktikler uzun sorulardan korkmayın

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapıldı. 1 milyon 280 binden fazla öğrencinin sınava katılması bekleniyor. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. İki ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak. Peki sınav sırasında başarıyı artıran taktikler neler? Hangi hatalar LGS'de kaybettiriyor? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, adaylara "Önce soru kökünü okuyup sizden ne istendiğini anlayarak paragraf veya metinleri okuyup anlamaya çalışın. Uzun paragraf sorularını okumaktan çekinmeyin" tavsiyesinde bulundu. Ünsal, sınav başarısını artıran yöntemleri SABAH'a madde madde şöyle sıraladı:

Sınav anında kullanacağınız evrakları, araç ve gereçleri sınav salonuna gitmeden önce hazırlayın.

Okula mutlaka sınav başlama saatinden önce gidin, son dakikaya bırakmayın.

Sınav sabahı okula kalabalık bir aile grubu ile gitmeyin.

SORULARLA İNATLAŞMAYIN

Sınavın ilk dakikalarındaki heyecan ve kaygının sınavın sonuna kadar süreceğinden endişe edip sorulara bu sebeple yeterince odaklanamamak da önemli bir konsantrasyon sorunudur.

Zaman alacak sorularla inatlaşmayın, ilk turda tüm kolay soruları tamamlayın, zor soruları sınavın sonlarına bırakın.

Kalın fontla yazılmış ya da altı çizili sözcükleri daha dikkatli okuyun.

Yeni nesil sorulardaki şekil ve grafikler soruyu cevaplamaya yardımcı olacak görsellerden oluşur, bunları dikkatli inceleyin.

SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN

Sınav anına kadar evde ve arkadaşlar arasındaki sohbet gündemini sınav içeriğine ve sınav sonrasında yaşanacaklara ayırmak hatalardan biridir.

Bazen adaylar "Sınav sabahı erken kalkayım" diyerek hiç alışık olmadıkları bir saatte erken yatmak isteyebilirler ama bu uykusuzluk sorununu artırabilir.

Adaylar bazen sınava olduğundan farklı anlamlar yükleyerek stres ve baskıyı artırıp, kaygılı bir ruh haliyle salona giderler. Bu sınavlar hayat memat meselesi değildir.

BU HATALARI YAPMAYIN

KAPAT [X]

Eğitim hayatı boyunca zorlandığınız ders veya konuya önyargılı yaklaşıp soruyu okumadan veya cevaplandırmadan geçmek büyük kayıplara neden olur. Önyargıları okulun kapısında bırakın.

Yine uzun paragraf sorularında paragrafın başı ile sonu arasındaki ilişkiyi kaçırmak da bariz hatalardan biridir. Hikayeleştirmek burada da işe yarar.

Yeni nesil sorulara tek boyutlu düşünerek cevap aramak, yeni nesil test tekniği zafiyetlerinden biridir. Kapsamlı düşünün, ayrıntıları gözden kaçırmayın.

Temel hatalardan biri de işlem gerektiren sorularda işlem sırasını ve önceliğini karıştırmaktır. Sizden hangi işlemler isteniyorsa onları yapın. Ne eksik ne fazla.

Zaman yetiştirmekte zorlanan adaylar bazen süre kaybı yaşamamak için soruları hızlı okuyup tekrar tekrar okumak zorunda kalırlar. Sınavın ekstra zamanını kolay sorularda kazanacaksınız.

Dikkatsizlik, soru kökündeki olumlu ifadeleri olumsuz, olumsuz ifadeleri ise olumlu okumak gibi okuma hataları yüzünden binlerce aday doğru bildiği soruyu yanlış cevaplandırır. Dikkatli okuyun.

Bazen adaylar soru kökünde istenen cevaba odaklanmak yerine bilinen tüm cevap alternatifleri ile zihni yorar ve bu da gereksiz bir zaman kaybı yaşanmasına ve zihni yorgunluğa neden olur. Ne isteniyorsa ona odaklanın.

Doğruluğundan emin olunmayan ve şıkları elenemeyen sorulara gelişigüzel cevaplar vermeyin. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü unutmayın.

Optik forma cevapları kodlama işini sınavın son dakikalarına bırakmayın.

İKİ ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?

Cevabını bulmakta zorlandığınız soruların şıklarını eleyerek seçeneklerini azaltın ve 2 şıkka düşürdüyseniz 1 tanesini muhakkak seçip işaretleyin.

Cevaplandırdığınız ancak emin olamayıp geri döndüğünüz sorularda yine kararsızlık yaşıyorsanız ilk işaretlediğiniz şıkkı değiştirmeyin.

CEYDA KARAASLAN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Meslek lisesinden çiftçileri sevindiren buluş
Meslek lisesinden çiftçileri sevindiren buluş
Kazada yaşamını yitiren öğretmenin projesini öğrencileri tamamladı
Kazada yaşamını yitiren öğretmenin projesini öğrencileri tamamladı
MEB'den LGS sınava katılacak öğrenciler için öneriler
MEB'den LGS sınava katılacak öğrenciler için öneriler

Bu Habere Tepkiniz

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu.