Jorge Jesus Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 02.00'de İstanbul'a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus'u, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.
Portekiz'den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelen Jesus'un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus'un, Çarşamba günü son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Jesus'un gelişiyle ilgili olarak youtube hesabından canlı yayın yapmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız