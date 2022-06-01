Yazılım alanında destek personeli ilanı olur mu?

Kamu idareleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edecekleri sözleşmeli personel pozisyonu alımlarında, 6 Haziran 1978 tarihli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Özellikle istihdam edilecek kişilerin alanlarının ilgili Esaslara ekli 4 sayılı "Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel"de belirtilen görev tanımlarına uygun olması esastır.

Başta üniversitelerde bu konuda herhangi bir ilan kontrol denetim mekanizması bulunmamasından dolayı, esaslara aykırı onlarca ilan yayımlanmaktadır.

Bunlardan birisi de yakın zamanda Kastamonu Üniversitesi tarafından verilmiştir. İlgili üniversite tarafından 30 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Destek Personeli pozisyonunda " Önlisans Web Tasarım ve Kodlama ve Lisans Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu olmak . En az 150 saat yazılım ve veri tabanı uzmanlığı eğitimi aldığını belgelendirmek." şartı aranmıştır.

İlgili Esaslara göre görev tanımı "Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetler" olan ve asgari öğrenim şartı "en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak." olan bir kişi için Kastamonu Üniversitesi tarafından belirlenen şartların uygun olmadığı çok açıktır. Nitekim, alınması planlanan kişinin destek personelinin görev tanımları arasında yer alan temizlik hizmetini yapmayacağı, yazılım alanında görev ifa edeceği ortadadır.

Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi tarafından ilgili Esaslara aykırı şekilde ilan edilen destek personeli pozisyonunun iptal ya da güncellenmesi gerekir.