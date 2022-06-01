7'si FETÖ 9 terör mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 09:53
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan kontrollerde, bu kişilerden 7'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK şüphelisi olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız