Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haftada yurt içinde PKK'lı iki teröristin ikna ile teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü sökülüp atılıyor. Bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubu ikna ile teslim oldu. Gri kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerini kullandı.