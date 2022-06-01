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İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar günü. İmamoğlu ceza alması ve Yargıtay'ın bu cezayı onaylaması durumunda siyasi yasak gündeme gelecek.

Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Haziran 2022 10:56
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İBB Başkanı İmamoğlu için karar günü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret davasında bugün karar açıklanması bekleniyor.

Davanın karar duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Savcı, gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanmasını da talep etmişti. Bu madde aldığı ceza nedeniyle kişinin bazı haklarını kullanmasını yasaklayabiliyor.

B durumda ceza alması ve bu cezanın Yargıtay tarafından onaylanması durumunda İmamoğlu için siyasi yasak gündeme gelecek.

'AHMAK' TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun" demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

İBB Başkanı hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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