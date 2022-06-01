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2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Haziran 2022 11:47
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Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, başkanlığın yerleşkesinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısında, kurban ibadetinin insanın iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışının nişanesi olduğunu söyledi.

Kurban kesmenin Allah'ın bahşettiği nimet ve imkanları inanılan değerler uğruna feda edebilme bilincini kazandırdığını dile getiren Erbaş, kurban ibadetini yerine getirmekle Allah'ın emrine itaat edildiğini ve kulluk bilincinin korunduğunu belirtti.

İyi niyet ve samimiyetle eda edilen kurban ibadetinin karşılığının Allah'a yakınlaşmak olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Kurban, ilahi merhamete nail olma ve Rabbimizin rızasını kazanma vesilesi olduğu gibi aynı zamanda toplumsal boyutu da olan sosyal bir ibadettir. Gerek fert gerekse toplum açısından birçok hikmeti bünyesinde barındıran kurban ibadetinin müminler arasında kardeşlik şuurunun pekişmesini, insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesini sağlayan önemli bir yönü vardır. Bu yönüyle kurban, Allah için paylaşmaktır, paylaşarak birbirimize yakınlaşmayı sağlayan bir ibadettir. Kesilen veya kestirilen kurbanın Allah için fedakarca paylaşılması, Peygamberimizin örnek ahlakı ve bizlere bıraktığı çok önemli bir sünnetidir."

TDV ile beraber 1993 yılından bu yana aralıksız şekilde büyük bir hassasiyetle vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırarak bayram sevincini ve mutluluğunu daha fazla kardeşimizle paylaşmak, mazlum, mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir." diye konuştu.

TDV'nin son derece şeffaf şekilde hizmet ürettiğini vurgulayan Erbaş, "Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vekaletle kurban organizasyonu hizmetlerinin Türkiye'de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü anlatan Erbaş, Türkiye'nin en ücra köşelerinden dünyanın en uzak ülkelerine kadar iyilikler ve güzelliklerin çoğalması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kurban vekaletlerinde her yıl düzenli artış yaşandığını belirten Erbaş, "Geçen 28 yıllık süreçte başta ülkemiz olmak üzere birçok farklı coğrafyada 3 milyon 391 bin 173 hisse kurban keserek milletimizin iyilik elini milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl ise Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 589 bin 136 hisse kurbanı yurt içinde 403 kesim noktasında ve yurt dışında 77 ülkenin 339 bölgesinde keserek ihtiyaç sahibi insanların bayram sevincine vesile olduk." bilgisini verdi.

- "Bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz"

Vekaletle kurban kesim hizmeti kapsamında Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara ulaşmak için hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürdüklerinin altını çizen Erbaş, "'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla başlattığımız organizasyonla bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Hayırseverlerin destek ve teveccühüyle daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine vesile olmak istediklerini söyleyen Erbaş, "TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 lira, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 1800 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, "tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da TDV kurban programına katılım sağlayabileceklerdir." dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini belirten Erbaş, Kurban Bayramı öncesinde 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını kaydetti.

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