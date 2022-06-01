Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 14:50
Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Günal, televizyon antenini düzeltmek için müstakil evinin çatısına çıktı.
Bu esnada dengesini kaybeden Günal, çatıdan düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Günal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız