Beyoğlu'nda kendisini yakmaya çalışan kişiyi görenler konuştu

Beyoğlu Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma çalışan kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, öncesinde şahısla fotoğraf çektiren kadın ile yangın tüpüyle müdahale eden esnaf konuştu.

Dün akşam akşam Galata Kulesi yakınında üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunan ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi süren A.C.T.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği yerdeki bir büfede çalışan Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini yakmaya çalışan kişiyi gün içinde çevrede yürürken gördüklerini anlattı.

Üzerinde siyah bir kostüm olan şahsın, yüzünün de gözükmediğini belirten Özdemir, olayı şöyle anlattı:

"Sonra uzaktan ateşle geldiğini gördük, tam dükkanın önünde yanmaya başladı. İlk önce illüzyon gösterisi sandık, müdahale etmedik, ateşin sönmesini bekledik. Biraz bekledikten sonra adeta ateş topuna döndü. Dizlerinin üzerine çöktü ve yandığını fark ettim. Panikle beraber ortalık bir anda karıştı. Yangın tüpünü alarak dışarı çıkıp müdahale ettim. Alevleri söndürdüm ve ambulans gelip götürdü."

- "Performans sanatçısı sandım"

Yaralı A.C.T.P. ile olay öncesinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Gülşah Karlıova, bu kişinin performans sanatçısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Şahsın yürürken kimseyle konuşmadığını ancak gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmediğini belirten Karlıova, "Ben performans sanatçısı olduğunu düşündüğüm için fotoğraf çektirdim. Hiçbir şüpheli tavırları yoktu ancak insanların yanına gelerek onu fark etmelerini ve fotoğraf çekmelerini istiyor gibiydi. Ben şaka yaptım, yüzünü bile açtım. Mavi gözlüydü, donuk bir ifadesi vardı." diye konuştu.

Karlıova, olayın kendisinin oradan ayrıldıktan sonra gerçekleştiğini belirterek, "Öğrendiğimde çok kötü oldum. Hatta sosyal medyada paylaştığım fotoğraflarımı kaldırdım. Gerçekten travma sebebi. Normal bir performans sanatçısı sandım ve sonra böyle bir şey öğrendim. Çok kötü bir durum." dedi.