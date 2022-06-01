DEDAŞ personelini taşıyan kamyonet devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dikmen'in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan B. (24) ve Fikret A. (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Altürk ile Yıldız Şırnak Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Dikmen, Altürk ve Yıldız hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.