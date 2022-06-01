Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı

Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
Valilikten kaza açıklaması: Araç durakta bekleyen öğrencilerin arasına daldı
Valilikten kaza açıklaması: Araç durakta bekleyen öğrencilerin arasına daldı
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
Tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı
Tapu görevlisi rüşvet parasıyla yakalandı
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru. 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru. 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Kadir Şeker'e tahliye umudu...Yargıtay cezayı fazla buldu
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
Elektrik fiyatlarına haziran zammı: Konutta yüzde 15 artış yapıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Doğalgaza yüzde 30 zam
Doğalgaza yüzde 30 zam
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri'nden genelge: Ülkeye girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk Medya Mesleki Teknik Lisesi açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları açıklandı
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenleri taşıyan otomobil takla attı: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişikliğin yapıldığı 25 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki tüm mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin olan çırak-kalfa sayısının bugün 505 bine ulaştığını belirterek, "Bu yılın sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezi ile buluşturacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Haziran 2022 18:40
Yazdır
Bakan Özer: MEM'lerdeki çırak-kalfa sayısı 505 bine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Serdar Plastik AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik teknolojisi alanında kurulan ilk mükemmeliyet merkezi olma özelliği taşıyan İlhami TÜTEK AR-GE Mükemmeliyet Merkezi ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Enjeksiyon Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Mesleki eğitimde artık problemlerin konuşulmadığını ifade eden Özer, "Kronik sorunların ve disiplin vakalarının olduğu bir mesleki eğitimden bahsetmiyoruz, üretim kapasitesi artan, patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri alan, onları ticarileştiren, yurt dışına ihracat yapan, en önemlisi üreten bir mesleki eğitimden bahsediyoruz." diye konuştu.

Mesleki eğitimde açılan AR-GE merkezi sayısının 54 olduğuna işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda, Milli Eğitim Bakanlığının yıllık ürün tescili 2,9 iken bu yılın ilk 5 ayında 7 bin 200 ürünün tescili alındı. Bu basit bir şey değil. 7 bin 200 tasarım, marka, faydalı model ve patent tescilini aldık ve bunu ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte yaptık. Bu, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım. Fikri mülkiyette güçlü olmadığınız zaman rekabet edebilmeniz mümkün değil. Katma değeri yüksek üretim yapabilmeniz için hem mevcut konvansiyonel üretimi hem teknolojik gelişimi hem de geliştirme kabiliyetini güçlendirmeniz lazım. Başka türlü rekabet edebilmeniz mümkün değil. İşte mesleki eğitim hep birlikte attığımız adımlarla artık o noktaya doğru ilerliyor."

- "Mesleki eğitimin geldiği noktadan çok büyük mutluluk duyuyorum"

Yıllardır ihmal edilen mesleki eğitim merkezlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağını karşılamada en büyük potansiyele sahip sistem olduğunu ve bunun Almanya'daki karşılığının dual (ikili) mesleki eğitim olduğunu anlatan Özer, bu sistemi güçlendirmek için bakan yardımcılığı görevinden itibaren yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Yapılan tüm çalışmalarla ancak bir noktaya kadar ilerleyebildiklerini, 87 bin dolayındaki öğrenci sayısını 159 bine çıkarabildiklerini dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Ama ilerlemedi çünkü işveren ve öğrencinin her ikisi için cazip bir mekanizma üretmediğiniz zaman mekanizmanın sürdürülebilirliği yok, dilek ve temenni ile mesleki eğitim iyileşmiyor. 25 Aralık 2021'de yürürlüğe giren Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok ciddi bir değişiklik yaptık. Benim hayalimdi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve istihdamın artması ve genç işsizliğin azaltılmasında bu sistemin ne kadar kritik bir enstrüman olduğunu hemen görerek Meclis süreci başlatıldı. 25 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'deki tüm mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin çırak-kalfa vardı, bugün itibarıyla 505 bin çırak ve kalfa var."

Özer, üniversiteye girişte katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısının yaklaşık 250 bin dolayında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani mesleki eğitim merkezleriyle ilgili güzel günlerin olduğu zamandan bile daha iyi noktaya geldik şu anda. İnşallah bu yılın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezi ile buluşturacağız. Çünkü insan kaynağımızın niteliğini artırmadan ve insanlarımızın üretim ve emek ilişkisini güçlendirmeden çok güçlü hale gelebilmemiz mümkün değil. Kovid-19 sürecinde gördük, üretmediğiniz zaman paranız olsa bile alamıyorsunuz. Tedarik zincirlerinde bir sıkıntı olduğu anda sistem bloke oluyor."

Mesleki ve teknik eğitimde Kovid-19 salgın sürecinde üretilen ürünler hakkında da bilgiler aktaran Özer, özellikle bu süreçlerde üretim kapasitesinin güçlendirebilmesinin önemine işaret etti. Özer, "O açıdan mesleki eğitimin geldiği noktadan çok büyük mutluluk duyuyorum, bu hikayenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Mesleki eğitimde çok daha güzel hikayeler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

- Proje, sanayinin ihtiyaçları üzerine tasarlandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise insan kaynağının çağın gerektirdiği şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sayın Bakanım, ülkemizin özellikle mesleki eğitiminde çok ciddi farklar yarattınız. Bunun için size minnettarım. Meslek liselerini tercih edilen ve yüzdelik, bindelik dilimlerdeki öğrencilerin tercih ettiği bir okul haline getirdiniz. Tarih sizi yazacak Sayın Bakanım." dedi.

Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek de projeyi, sanayinin ihtiyaçları üzerine tasarladıklarını söyledi. Projenin başlama aşamasından bahseden Tütek, projeyi bir yılda tamamladıklarını kaydetti.

KAPAT [X]

Tütek, AR-GE mükemmeliyet merkezinde hedeflerinin, meslek liselerinin plastik bölümünde okuyan öğrencilere yardımcı olarak, sanayiye ileri teknik eleman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bu fakültede okuyan öğrenciler Almanya'da staj yapacak
Bu fakültede okuyan öğrenciler Almanya'da staj yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
e-YDS 2022/8 İngilizce başvuruları alınacak
e-YDS 2022/8 İngilizce başvuruları alınacak
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Bu Habere Tepkiniz

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt 19. Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

İşte 'Var mısın Yok musun'un engelli yarışmacısının son hali!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu.