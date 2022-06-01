Türkiye ile Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) Arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni"ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı" ve iki ülke hükümetleri arasındaki "Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması" ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.