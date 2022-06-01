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3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğr. Gör. Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de değerlendirdi, emekli maaş ve ikramiyelerinin yüzde 21-22 artacağını söyledi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 01 Haziran 2022 20:55
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3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar netleşmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsamı da belli oldu. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmaya son şekli verilecek. Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de değerlendirdi.

4 ana meslek grubunun kesinlikle bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Zengin, "Kapsam içerisinde, belki kamu görevlilerin tamamına 500-600 gösterge verilmesi söz konusu olabilir. 3600'ün üstünde ve altında olanları da kapsaması söz konusu olabilir" dedi.

"Emekli aylığı ve ikramiye artacak"

Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi.

"Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600'e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli. 25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak."

30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.

Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı:

"Örneğin temmuz ayında varsayalım ki yüzde 40 zam geldiği takdirde bizim 1234 lira konuştuğumuz rakamın üzerine 500 lira daha koyduğunuzda 1734 lira olacak. Uygulama eğer Ocak 2023 olacaksa, ki benim tahminim öyle, dolayısıyla ocak ayında alınan zam bu rakama ilave edilecek. O nedenle, 25-30 yıllık kamu görevlisi olarak çalışmış emekliler, şu an aldıkları maaşı yüzde 21-22 ile çarpıp alacağı maaşı hesaplayabilir."

"Tazminat yansıtma oranları tüm kamu personelini etkileyebilir"

Memur-Sen'in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir."

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