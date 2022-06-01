Tıp Fakültesi Hastanesinden hayatını kaybeden teknisyen açıklaması

Başhekimlik yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan kaza ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan bilgi farklılıklarının giderilmesi amacıyla açıklama yapmanın gerekli görüldüğü bildirildi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü Sorumlu Teknisyeni Orhan Sevindi'yi kaza sonucu kaybetmiş olmanın üzüntüsünün yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemizin emektar ve sevilen çalışanlarından biri olan değerli personelimiz Orhan Sevindi, sorumluluk alanı dışındaki eczane depo inşaat alanına, yanında bulunan bir başka personelle birlikte inşaatın durumunu merak ettiği için gitmiş, asansör olarak planlanmış boşluktan bir kat aşağıya düşmüş, olay anında müdahale edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kıymetli çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu bir kez daha yineler, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."