Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ'un seçilme kararı yayımlandı
Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ'un Seçilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 04:27
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ seçilmiştir.
1 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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