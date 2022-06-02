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Mardin'de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor

Türkiye'deki buğday üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Mardin'de bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak. Buranın buğdayı o kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor" dedi. Bölgede buğday hasadında günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 02 Haziran 2022 07:19
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Mardin'de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor

Dünyada gıdanın önemi son günlerde daha da ortaya çıktı. Gıdanın ham maddesi buğday için birçok ilimizde şimdiden hazırlıklar başladı. Ülkemizdeki buğday üretiminin yüzde 10 kadarını karşılayan Mardin'de bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mardin'de üreticiler tarlalarından yüksek buğday verimi bekliyor. Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde müzayede alanları, depolar, silolar ve tarlalarda biçerdöverler hazır hale getirildi. Sulu tarım arazilerinde bir hafta içinde hasat başlayacak.

SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ FAZLA

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe, Artuklu, Derik ve Nusaybin ilçelerini kapsayan Mardin Ovası'nda 3 milyon dekar verimli ekili arazilerinin bulunduğunu kaydetti. Bunun yüzde 70'nin sulanabilir tarım arazisi olduğunu, çiftçilerin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyularında sulama yapıldığını anlatan Öter, "Geçen sene sadece sulu alanda hasat yapıldı. Bu sene çok büyük umutlarımız var. Mart ayına kadar güzel yağmur yağdı. Kuru alan için can suyu diye tabir edilen nisan yağmurları yağmadı ama sulu alanlar iyidir. Geçen sene Mardin Ovası'nda 1 milyon 200 bin ton civarıydı, bu sene 1,5 milyon ton buğday bekliyoruz" diye konuştu.

ADIM ATACAK YER KALMAYACAK

Hasadın çok yoğun ve bereketli geçeceğini dile getiren Öter, şöyle devam etti: "Orta Doğu'nun en büyük hububat merkezimizde günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam ediliyor. 247 depomuz var. Her bir depoda yaklaşık 750 ton hububat boşaltabiliyoruz. Çevremizde üyelerimizin çelik siloları var. Merkezimiz alanında 300 bin tona yakın ürün satılıp alınıp muhafaza edilebiliyor. Yeni mahsule hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak büyük bir hareketlenme yaşanacak. Adım atacak yer bulamayacağız. Biçerdöver tarlada hasat biçecek, kamyonlar peşi sıra gelip ürün boşaltacak. Yüklenip batı illerine ve Mardin OSB'ye gidecek. Buranın buğdayı bu kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor."

GAP SUYU VERİMİ ARTIRIR

Toprakların ülkenin milli serveti olduğunun altını çizen Öter, GAP suyunun bereketli topraklarıyla buluşmasını dört gözle beklediklerini kaydetti. Öter, "Dünyada gıdanın önemi son günlerde daha da ortaya çıktı. Gıdanın ham maddesi buğday da bu topraklarda çok güzel yetiştiriliyor" dedi.

  • GAP kapsamında sulama kanallarının bitirilmesini istediklerini belirten Öter, "Sulama kanalı bitirse hem verim artar hem de maliyet düşer" ifadesini kullandı. Remzi Tekin de "Hazırlıklarımız bitti. Bu sene güzel geçmesini bekliyoruz. İnşallah bereketli olur" dedi.

Tekin, GAP suyunun gelmesiyle kuru alanlardan da aynı verimi alabileceklerini söyledi. Artuklu ilçesinde çiftçilik yapan Tacidin Deniz de bu sene sulu tarımda dönüm başına yaklaşık 800 kilogram buğday beklediklerini kaydetti.

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