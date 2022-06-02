3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 07:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2022
Sinop Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2022
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız